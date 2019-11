Streuner-Katzen: Landesweite Kastrations-Aktion startet Montag

Am Montag startet eine landesweite Kastrations-Aktion für streunende Katzen. Teilnehmer können bis zum 20. Dezember Tierschutzvereine, Tierheime und Privatpersonen, die ehrenamtlich Futterstellen verwilderter Katzen betreuen. Das Angebot ist kostenlos und wird vom Land mit 150.000 Euro gefördert, hinzu kommen Zuschüsse der beteiligten Tierschutzorganisationen in Höhe von 128.000 Euro. Darauf macht die Landesbeauftragte für den Tierschutz aufmerksam. Ziel ist es, bis zu 2.300 wildlebende Katzen und Kater zu kastrieren, zu kennzeichnen und zu registrieren. Und so läuft die Aktion ab: Die zu kastrierende Katze muss bei einer Tierarztpraxis gemeldet werden, mit Anfrage, ob noch Mittel im Fördertopf vorhanden sind. Dann wird ein OP-Termin vereinbart, die Katze bzw. die Katzen eingefangen und zur Praxis gebracht. Vor Ort muss bestätigt werden, dass es sich um eine besitzerlose Katze handelt. Die Nachpflege der Katze wird so lange vorgenommen, bis es der Gesundheitszustand zulässt, sie wieder an ihrem angestammten Platz freizulassen. Wenn eine Vermittlung aufgrund des Alters und Verhaltens der Katze erfolgreich erscheint, sollte diese Möglichkeit gewählt werden. Die Tierarztpraxis übernimmt die Eintragung ins Register und die Abrechnung der Kosten. Die jeweilige Tierarztpraxis spendet pro Tier 25 Euro der Behandlungskosten. Das Geld fließt in einen Förderfonds, der von der Tierärztekammer Niedersachsen verwaltet wird. Weitere Infos bei der Tierärztekammer Niedersachsen unter www.tknds.de.

