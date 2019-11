Mit Laserpointer geblendet – Polizei erwischt Jugendliche

Die verdächtigen Jugendlichen wurden in die Obhut ihrer Eltern entlassen.

Osterode. Eine Gruppe Jugendlicher stellte die Polizei Osterode am Donnerstag, 31. Oktober. Sie hatten vermutlich Autofahrer auf der B241 geblendet.

Eine Gruppe Kinder und Jugendliche stellte die Polizei Osterode am Donnerstag, 31. Oktober, gegen 17.30 Uhr als diese im Bereich der Alten Heerstraße „mit einem grünen Laserpointer hantierten“, heißt es in einer Pressemittelung der Polizei.

Demnach habe die Polizei in Dorste Sonderstreifen eingesetzt, da zuvor mehrere Anzeigen gestellt wurden. Autofahrer gaben an, in dem Bereich mit einem Laserpointer geblendet und dadurch gefährdet worden zu sein.

Im Rahmen der Ermittlung wurde ein weiterer Jugendlicher, ebenfalls mit einem Laserpointer, angetroffen. Die Laserpointer wurden sichergestellt, die Kinder und Jugendlichen zu ihren Eltern gebracht. Strafverfahren gegen die mutmaßlichen Täter wurden eingeleitet.POL