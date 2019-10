Grabungen: Johannistor weist auf Bedeutung Osterodes für Harz

In die dritte Woche ist die zweite Grabungskampagne am Johannistor in Osterode inzwischen gegangen und das Bild, das die Experten von der einstigen dort gelegenen Toranlage erhalten, wird deutlicher. „Wir hatten gesehen, dass die Mauerzüge noch nicht zu Ende waren“, begründet Kreisarchäologe Dr. Stefan Flindt die Anschlussgrabung. Bereits im April dieses Jahres hatten die Archäologen zum Spaten gegriffen und umfangreiche Mauerreste aus...