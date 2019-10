Bauern wollen Teil der Lösung sein

Landwirte aus dem Raum Northeim und Osterode reihten sich in den Schlepperkonvoi ein, zu dem sich Landwirtskollegen aus der Region Göttingen frühmorgens um 5 Uhr an der Biogasanlage bei Rosdorf getroffen hatten, um sich gemeinsam auf den Weg zur Demonstration niedersächsischer Landwirte in Hannover...