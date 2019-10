Familienzentren Osterode und Bad Grund gehen an den Start

Im Altkreis Osterode gibt es jetzt zwei neue Familienzentren – in Bad Grund und Osterode –, die am Donnerstag im Rahmen einer Feierstunde beim Träger, dem DRK-Kreisverband Osterode, offiziell eröffnet wurden. Dr. Andreas Philippi, Vorsitzender des DRK-Kreisverbands, sagte in seiner Begrüßung, dass...