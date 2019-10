Mitglieder des SoVD Schwiegershausen besuchten Stolberg. Durch den herbstlich gefärbten Ostharz kam man zur Bäckerei „Friwi““ in Stolberg. In dem seit 1891 von Friedrich Wilhelm gegründeten Werk ist eine Fabrik entstanden. Am Anschluss an eine Filmvorführung wurde bei Kaffee und Kuchen der Nachmittag verbracht. Um 17 Uhr wurde die Heimreise angetreten.

