Verfolgungsfahrt: Autofahrer flieht vor Polizeikontrolle

Ein Autofahrer ist am Donnerstagmittag vor einer Polizeikontrolle geflohen: Die Beamte fuhren auf der Osttangente und wollten den hinter ihnen fahrenden Wagen kontrollieren. Der Fahrer kam zunächst der Anweisungen „Bitte folgen“ nach und folgte der Polizei in die Straße Abgunst. Hier wollte er sich der Kontrolle entziehen und fuhr weiter in Richtung Berliner Straße. Die Polizei folgte dem Flüchtigen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Als der Fahrer dies bemerkte, fuhr er mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Fußgängerzone, ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer oder Passanten zu nehmen. Die Verfolgungsfahrt beschränkte sich auf den oberen Teil der Fußgängerzone. Schließlich ließ der Mann seinen PKW an der Kreuzung Schildwache/Am Schilde zurück und flüchtete zu Fuß. Das Auto wurde beschlagnahmt.

