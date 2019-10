Die Polizei bittet um Mithilfe. Ein Rollerfahrer hatte es am Samstag auf eine Verfolgungsjagd mit den Beamten ankommen lassen.

Osterode. Ein Rollerfahrer fuhr am Samstag in halsbrecherischem Tempo durch Freiheit, die Polizei verfolgte ihn. Nun werden Zeugen gesucht.

Polizei sucht Zeugen von Verfolgungsjagd in Osterode

Nach der Verfolgungsjagd am Samstagabend, 19. Oktober, in Osterode (wir berichteten), bittet die Polizei Verkehrsteilnehmer sowie Fußgänger, die durch den Flüchtigen behindert oder genötigt wurden, sich unter Telefon 05522/5080 zu melden.

Ein 27-jähriger Rollerfahrer war der Polizei am Samstag gegen 19 Uhr im Ortsteil Freiheit aufgefallen, weil er mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Er wollte sich der Kontrolle entziehen und lieferte sich mit den Beamten eine Verfolgungsjagd über die Baumhofstraße, Steiler Hang und in Richtung Hauptstraße. Er habe dabei eine „halsbrecherische Fahrweise“ an den Tag gelegt und den fließenden Verkehr nicht beachtet, berichtet die Polizei. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten dann fest, dass der Mann keinen Führerschein hat, der Roller weder zugelassen noch versichert war und außerdem gefälschte KfZ-Kennzeichen angebracht waren.