Trickdieb klaut 150 Euro aus Geldbörse eines Seniors

Ein Osteroder ist am vergangenen Donnerstag Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Darüber informiert die Polizei am Montag.

Demnach sei der 89-Jährige in der Mittagszeit in der Innenstadt unterwegs gewesen, um einige Besorgungen zu erledigen. In der Johannistorstraße sei er von einem kräftigen Mann, mittleren Alters – etwa 50 Jahre –, angesprochen worden. Der Unbekannte habe den Senior darum gebeten, ein Zwei-Euro-Stück zur Bezahlung am Parkautomaten zu wechseln. „Der Täter trat dabei an den Mann heran und agierte mit seinen Händen an dessen Portemonnaie“, heißt es im Polizeibericht. Wie der Osteroder kurze Zeit später feststellte, fehlten nach dieser Begegnung Geldscheine aus seiner Geldbörse. „Der unbekannte Täter hatte mit geübter Hand drei 50-Euro-Scheine während des Wechselvorgangs entwendet“, heißt es weiter. Die Polizei Osterode bittet Zeugen, die Hinweise zu dieser Straftat geben können, sich unter der Tel. 05522/5080 zu melden.