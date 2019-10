Reinigungskräfte streiken im Altenheim St. Jacobi

„Wir wollen am Leben teilhaben! Ohne Geld geht das nicht!“ „Überstunden + mieser Lohn, kein Weihnachtsgeld, es ist der Hohn.“ So lauteten einige der Forderungen, die die streikenden Reinigungskräfte – ausnahmslos Frauen – am Altenheim St. Jacobi auf ihre Plakate geschrieben haben. Sie legten ab dem frühen Donnerstagmorgen die Arbeit nieder. Der Ausstand dauert bis zum Freitag an, teilt die Gebäudereiniger-Gewerkschaft IG BAU...