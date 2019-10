Boomwhackers für die Förster Kinder

Der gemischte Chor Nienstedt spendete an den Kindergarten

Förste . Der gemischte Chor Nienstedt hat in die musikalische Ausbildung der Kleinsten investiert.

Der Gemischte Chor Nienstedt hatte anlässlich seines 135-jährigen Bestehens zu einer Feier in die St. Martin-Kirche Nienstedt geladen. Während dieses Festes bekamen die Gäste mit, dass diverse Spendenkörbe aufgestellt waren. So kam eine stolze Summe zusammen, die nach Absprache mit Kindergartenleiterin Claudia Kaiser und Elsbeth Großkopf, der Musiklehrerin der Kreismusikschule, in bunte und unterschiedliche lange Kunststoffröhren investiert wurde. Diese Röhren sind Boomwhackers, die harmonisch aufeinander abgestimmt, die Tonleiter rauf und runter wiedergeben, auch wenn sie nur mit der Hand „geschlagen“ werden. Die Kinder freuten sich über diese ungewöhnlichen Rohre und der Gemischte Chor darüber, das richtige gespendet zu haben.