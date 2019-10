Das Steinhuder Meer erkundet

Vor kurzem traten knapp 50 Mitglieder der Lerbacher Heimatstube ihre Jahresfahrt an. Das Ziel war das Steinhuder Meer bei Hannover. Hervorragend organisiert vom 2. Vorsitzenden, Udo Raab, gab es nach dem Eintreffen in Steinhude zum Mittag im „Restaurant Strandterrassen“ ein Schnitzelessen. Anschließend stand der Tag zur freien Verfügung, was zum Flanieren an der Promenade, Kaffee und Kuchen sowie sitzen am Steinhuder Meer mit Kneipen und Fischbrötchenverköstigungen einlud und auch das Wetter mitspielte. Anschließend gab es einen harmonischen Ausklang.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder