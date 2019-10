Osteroder Jugendliche sahen sich in Ostroda um

Junge Menschen aus dem Projekt Jugendwerkstatt der Stadt Osterode waren zu Besuch in der polnischen Partnerstadt Ostróda. Sie wurden im Internat der Schule Zespól Placówek Szkolno Wychowawczo-Rewalidacyjnych herzlich aufgenommen. Der Austausch mit den Schülern sowie das Kennenlernen der Schule bot viel Gesprächsstoff über die Lernbedingungen beider Länder. Die Stadt Ostróda mit seiner Geschichte und den romantischen Seen hat den Jugendlichen imponiert. Die Stadtführungen und die Schifffahrt gaben einen guten Eindruck des Ortes. Faszinierend war der Oberlandkanal, wo Schiffe auf Schienen über Hügel fahren. Das Highlight der Woche war der Tag in Danzig. Die historische Altstadt hatte alle Teilnehmenden in seinen Bann gezogen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder