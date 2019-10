Der Radfahrer krachte bei dem Zusammenstoß frontal in die Windschutzscheibe des Autos.

Osterode. Bei einem Unfall am Montagmorgen im Bereich der Anschlussstelle Osterode-Leege wurde ein jugendlicher Radfahrer lebensgefährlich verletzt.

17-Jähriger in Lebensgefahr – Autofahrer übersieht Fahrrad

Lebensgefährlich verletzt wurde ein 17-jähriger Radfahrer am Montagmorgen auf der Herzberger Landstraße in Osterode. Ein Autofahrer hatte ihn beim Abbiegen auf die B243, Anschlussstelle Leege, übersehen, berichtet die Polizei Osterode auf Nachfrage unserer Zeitung. Demnach krachte der Radfahrer beim Zusammenstoß frontal in die Windschutzscheibe des entgegenkommenden Autos. Der junge Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.