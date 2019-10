Wildschweine graben Großteil des Friedhofs Lerbach um

Ganze Arbeit haben die Wildschweine auf dem Lerbacher Friedhof geleistet: Dreiviertel der gesamten Fläche ist von den Schweinen buchstäblich umgegraben worden. Dazu kommen noch zerstörte Gräber. Darüber informierte Lerbachs Ortsbürgermeister Frank Koch unsere Zeitung. „In dem Umfang ist das dort noch nie geschehen“, schreibt er in seiner Mitteilung.

In der 42. Kalenderwoche, also in der kommenden Woche, will die Stadt Osterode den zerstörten Zaun entlang des Friedhofes reparieren. Koch rät, mit dem Bepflanzen der Gräber bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten zu warten.