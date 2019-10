Osterode: Hund attackiert Spaziergänger

Osterode. Der freilaufende Bobtail verletzte einen Mann an der Hand, der sich vor seinen eigenen Hund gestellt hatte. Das meldete ein Hinweisgeber der Polizei.

Ein Hund hat in einem Waldstück am Gipsmühlenweg einen Spaziergänger attackiert und ihn an der Hand verletzt. Darüber informiert die Polizei Osterode.

Der Vorfall habe sich demnach bereits am 22. September zwischen 16 und 16.30 Uhr zugetragen. Nach Angaben des Hinweisgebers sei der nicht angeleinte, aggressive Hund – vermutlich ein Bobtail – auf ein Ehepaar zugelaufen, das hier mit dem eigenen Hund einen Spaziergang machte. „In der Annahme, dass der eigene Hund attackiert werden könnte, stellte sich der Geschädigte zwischen beide Hunde und wurde dabei an der Hand verletzt“, berichtet die Polizei weiter in ihrer Mitteilung.

Die bislang unbekannte Besitzerin des Bobtails setzte daraufhin ihren Weg fort, ohne sich weiter um die Angelegenheit zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.