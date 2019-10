Gute Politik für den Ort gestalten

Am 23. Mai 1863 riefen August Bebel, Wilhelm Liebknecht und Ferdinand Lasalle die sozialdemokratische Arbeiterpartei ins Leben. Fast 56 Jahre später, am 19. Januar 1919, hob eine Gruppe um Lehrer August Voß im Gasthaus Zur Linde in Schwiegershausen die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)...