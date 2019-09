Göttingen . Göttinger Reservisten gingen Unter Tage und sahen sich im Bundeswehr Versorgungs- und Instandsetzungszentrum Sanitätsmaterial in Blankenburg um.

Zu Besuch in der größten unterirdischen Apotheke der Welt

18 Teilnehmer des Reservistenverbandes Göttingen besuchten das Bundeswehr Versorgungs- und Instandsetzungszentrum Sanitätsmaterial in Blankenburg. Auch dabei war der Stellvertretende niedersächsische Landesvorsitzende des Reservistenverbandes Michael Binding. Es war eine Exkursion im Rahmen der Sicherheitspolitischen Arbeit der Kreisgruppe Göttingen. Das Versorgungszentrum Blankenburg ist quasi die Bundeswehrapotheke und das Herzstück der Dienststelle. In diesem Herzstück sahen sich die Teilnehmer um.

Es handelt sich hier übrigens um die größte unterirdische Apotheke der Welt. Begonnen wurde mit dem Bau der Untertage-Anlage 1944. Die amerikanischen Truppen klärten die Anlage erst mit der Besetzung im April 1945 auf. Das Objekt war so gut getarnt, dass es selbst bei der Luftaufklärung nicht auffiel. Das Ingenieurbüro Glückauf aus Blankenburg hatte die U-Boote vom Typ XXI (Atlantikboot) und dem Typ XXIII (Küstenboot) konstruiert. Diese sollten in der Anlage im Baukastensystem gebaut werden. Kriegsgefangene und Häftlinge waren maßgeblich an der Erstellung beteiligt. Nach dem Krieg wurde das Objekt zivil als Industrielager und zur Championzucht genutzt.

1974 wurde das Objekt für die NVA durch die Firma Schachtbau Nordhausen zum Waffen- und Munitionsdepot mit ABC-Bunkerschutz ausgebaut. Von 1980 bis 1990 nutzte es die NVA. Anschließend kam die Bundeswehr als Nutzer.