Geldregen für Hospizverein und Notfallseelsorge

Das Wohltätigkeitskonzert der Musik- und Spielmannszüge des Kreisfeuerwehrverbands Osterode im Frühjahr konnte Gewinn von 3.300 Euro verzeichnen. Dieses Geld kam sozialen Einrichtungen in der Region zugute. In diesem Jahr teilen sich der „Ambulante Hospizverein Osterode e.V.“ und die Notfallseelsorge des Kirchenkreises Harzer Land diesen Betrag. Kürzlich fand in den Räumen des ambulanten Hospizverein Osterode die Spendenübergabe statt. Aus diesem Grund waren vom Vorstand des Verbandes der 2. Vorsitzenden Markus Herzberg, Geschäftsführerin Fredericke Backhoff und Kreisstabsführer Harald Wächter mit seinem Stellvertreter Marcel Sonntag dem Termin gefolgt. Stellvertretend für die Musiker nahmen Tina Oppermann und Jaqueline Schlösser vom Musikzug Walkenried sowie Nico Hausmann vom Musikzug Lasfelde an der Übergabe teil. Für den Hospizverein nahm Schatzmeister Björn Grosche den Scheck mit der Vorsitzenden Petra Schröder und Vorstandsmitglied Marion Meyer entgegen.

Der 1999 als ambulanter Hospiz-Dienst in Osterode gegründete Verein, der sich zum Großteil durch Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert, begleitet Schwerstkranke und Sterbende sowie deren Angehörigen und betreibt ein Trauer Café im Aegidien-Gemeindehaus. Da die Mitglieder der Notfallseelsorge aus Termingründen an dem Tag nicht teilnehmen konnte, überreichte Markus Herzberg dem Spendenscheck 14 Tage später an Pastor und Feuerwehrseelsorger Horst Reinecke.

Die Notfallseelsorge wendet sich in ökumenischer Weise an Unfallopfer oder durch Notfälle direkt geschädigte Menschen sowie unverletzte Beteiligte, Unfallzeugen und Angehörige der primär Geschädigten. Sie leistet seelsorgerischer Beistand für Angehörige von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Hilfsorganisationen hilft so bei der Verarbeitung psychisch belastende Situationen. Beide Organisationen konnten sich dank des Wohltätigkeitskonzerts des Kreisfeuerwehrverbands Osterode jeweils über einen Betrag von 1.650 Euro für ihre gemeinnützige Arbeit freuen.