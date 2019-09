Unternehmer soll 760.000 Euro Steuern hinterzogen haben

Göttingen. Der Mann aus dem Altkreis Osterode muss sich seit Freitag vor dem Landgericht verantworten. Ihm werden 18 Taten zur Last gelegt.

Ein 57-jähriger Unternehmer aus dem Altkreis Osterode muss sich seit Freitag wegen Steuerhinterziehung vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, als Geschäftsführer bzw. Kommanditist zweier Firmen aus dem Agrarsektor über mehrere Jahre hinweg nicht die steuerlich gebotenen Steuererklärungen für die Gesellschaften abgegeben zu haben. Außerdem habe er falsche Angaben zu Umsätzen und abziehbaren Vorsteuerbeträgen gemacht. Dadurch seien Steuern in Höhe von 760.000 Euro hinterzogen worden.

Insgesamt legt die Staatsanwaltschaft dem Unternehmer 18 Taten zur Last. Der Tatzeitraum erstreckt sich von 2009 bis 2015. Der Anklage zufolge soll der 57-Jährige es wiederholt unterlassen haben, zum fälligen Termin die Umsatzsteuer- und Gewerbesteuererklärungen abzugeben. Außerdem habe er gegenüber dem Finanzamt Herzberg unrichtige Angaben gemacht, so dass die Umsatzsteuer zu niedrig angesetzt wurde. Am ersten Verhandlungstag wurde die Anklage verlesen, danach der Prozess unterbrochen. Zuvor hatte der Verteidiger angekündigt, dass sein Mandant beim nächsten Termin Angaben machen werde.