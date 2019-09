Urlaubs-Ticket Hatix kommt bald auch nach Osterode

Die Stadt Osterode wird dem Projekt „Harzer Urlaubs-Ticket“ (Hatix) per Kooperationsvereinbarung mit dem Projektträger Harz AG aus Wernigerode zum 1. Januar 2020 beitreten. Das beschloss die Ratsversammlung bei ihrer Sitzung am Donnerstag einstimmig. Hatix wurde im Landkreis Harz im Jahr 2010 initiiert und ist dort seit 2014 für Urlaubsgäste verfügbar. Im Jahr 2018 hatten die Landkreise Göttingen und Goslar einen Anschluss an das...