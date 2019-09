Achtung, Betrüger: Sie nutzen guten Namen für Haustürgeschäfte

Es ist nicht das erste Mal, dass Betrüger mit dieser Masche versuchen, ihr Geschäft zu machen, die Harz-Weser-Werke wissen wovon sie reden.

In Osterode sind laut Meldungen aus der Bevölkerung derzeitig wieder Personen unterwegs, die im Namen der Harz-Weser-Werke versuchen, vermeintliche Ware aus den Werkstätten zu verkaufen. „Hier wird versucht, unseren guten Namen und unsere gute Arbeit im eigenen Interesse auszunutzen“, berichtet Sarah Ahlborn, bei den Harz-Weser-Werken Referentin für Marketing und Kommunikation. Nach Aussagen von Bürgern haben demnach bislang unbekannte Personen an Haustüren geklingelt und Waren angeboten, die angeblich in den Harz-Weser-Einrichtungen gefertigt sein sollen. Gehandelt haben soll es sich dabei um Spielzeug und Schürzen. „Wir haben gleich die Polizei über die Vorfälle informiert“, so die Pressereferentin und weist ausdrücklich darauf hin, dass ein derart unseriöses Werben an Haustüren nicht von den Werken vorgenommen wird. Eigenprodukte der Beschäftigten könnten nur vor Ort bei den Harz-Weser-Werken direkt oder bei entsprechenden Märkten erworben werden, Mitarbeiter würden für Verkaufstätigkeiten grundsätzlich nicht entsendet. Sarah Ahlborn: „Wir hoffen zwar, dass es sich um Einzelfälle handelt. Wie aber die Erfahrung zeigt, ist damit zu rechnen, dass sich diese Verkaufsversuche auch auf die anderen Regionen ausweiten“. Die Harz-Weser-Werke haben neben Osterode Standorte in Dassel, Holzminden und Northeim.

Es ist kein Einzelfall, dass Betrüger für ihre Geschäfte Organisationen bemühen, die über einen guten Ruf verfügen und Vertrauen genießen. Das bestätigt der neue Leiter des Polizeikommissariats Heiko Fette. „Solche Einrichtungen werden gerne vorgeschoben, um ein Vertrauensverhältnis mit den potenziellen Opfern aufzubauen“, informiert er. Bei Haustürgeschäften dürfe man nicht gutgläubig sein, müsse auch bei Sammlungen nach entsprechenden Legitimationen fragen und sollte sich nicht scheuen, umgehend die Polizei zu informieren, wenn etwas nicht stimmt. Die schickt eine Streife los, die die Personen überprüft und im Zweifel vor Ort dingfest machen kann. Das Risiko, bei Haustürgeschäften über das Ohr gehauen zu werden, ist grundsätzlich hoch. Verkaufsversuche im Namen der Harz-Weser-Werke können bei der Polizei sowie den Werken angezeigt werden. Bei Fragen kann man sich an Sarah Ahlborn unter Telefon 05522/961314 oder per E-Mail an sarah.ahlborn@h-w-w.de wenden.