Sicherheitstage: Polizei erwischt Fahrer mit 99 km/h im Ort

Die Hauptunfallursachen – überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol und Drogen sowie Handynutzung am Steuer – standen im Fokus der Verkehrssicherheitstage des Polizeikommissariats Osterode. Sie fanden in dieser Woche von Montag bis Mittwoch statt. Darüber informierte die Polizei am Donnerstag.

Ziel sei eine „wirkungsorientierte Verkehrssicherheitsarbeit“ gewesen. An allen Tagen fanden Geschwindigkeitsmessungen sowie Drogen- und Alkoholkontrollen statt. Am Montag und Mittwoch wurde darüber hinaus der Schwerlastverkehr vom Bundesamt für Güterverkehr kontrolliert. Dabei wurden Verstöße im Bereich Geschwindigkeit, Ladungssicherung und Fahrpersonalrecht festgestellt.

Insgesamt wurden an den Verkehrssicherheitstagen 521 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, davon acht im Fahrverbotsbereich. Die höchste gemessene Geschwindigkeitsübertretung lag innerorts bei 99 km/h. Elf Fahrer nutzten während der Fahrt ihr Handy. Den Sicherheitsgurt hatten 26 Fahrer nicht angelegt. Bei den Alkohol- und Drogenkontrollen fiel nur einer auf.