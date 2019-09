Warnstreik in Osterode: bessere Bedingungen für Gebäudereiniger

Weihnachtsgeld, der einmal in der Branche erreichte Anspruch auf 30 Urlaubstage auch bei neuer Beschäftigung und Überstundenzuschlag auch für Teilzeitbeschäftigte: das fordert die IG Bau unter dem Motto: „Sauberkeit hat ihren Preis.“ Am Mittwoch kamen Gewerkschaftler vor der BBS II Osterode zusammen und verliehen ihren Forderungen Ausdruck. Bundesweit geht es um Ansprüche von etwa 600.000 Beschäftigten. Ein solches Chaos in der Branche...