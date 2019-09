Oldtimer in der Plattenkiste

Um historische Fahrzeuge ging es in der Sendung „Plattenkiste“ bei NDR 1 Niedersachsen. Steffan Kull und Andre Kuhlo unterhielten sich mit Moderator Michael Thürnau über das Oldtimertreffen in Osterode. Das Oldtimertreffen wird jedes Jahr durch Spenden finanziert. 850 Preise gibt es in einer Tombola - nur Gewinner, keine Fehllose.

Beflügelt von einem Oldtimertreffen in Walkenried wurde das erste Treffen in der Innenstadt von Osterode organisiert - und inzwischen feierte man das 19. Treffen. Steffan Kull vom Freundeskreis beschreibt Oldtimer als Fahrzeuge, deren Zulassung 30 Jahre zurück liegt und die historische Bedeutung haben. Der Pflegezustand sollte gut sein. Teilnehmen dürfen aber auch schon Teilnehmer mit Fahrzeugen, die mindestens 20 Jahre alt sind, ergänzt Andre Kuhlo. Denn die Erhaltung solcher Fahrzeuge soll gefördert werden.

Das älteste Auto, das mal zu Gast war, stammte aus den 20er Jahren. Aus jeder Kategorie, aus jeder Epoche und Wertigkeit kommen Fahrzeuge nach Osterode. Er selbst hat ein altes Taxi - und inzwischen viele Bekannte, die auch ein solches besitzen. Auch die kommen gern zum Treffen in die Stadt am Harz. Das klassische Taxi Mercedes 8 in Elfenbeinfarbe liegt Andre Kuhlo persönlich besonders am Herzen, auch wenn so mancher Fan eher für ein schwarzes Taxi schwärmt.

Als gelernter Karosserie- und Fahrzeugbauer macht er alles selbst - das Teure ist meist der Arbeitslohn, meint er. Ersatzteile für ein Fahrzeug im Alter von 20 bis 30 Jahren sind immer noch erhältlich. Die Informationen darüber bekommen die Oldtimerfreunde beim Stammtisch oder bei Treffen.

Von der Idee bis zur Realisierung half eine kleine Göttinger Oldie-Truppe mit einer Art „Basisbestand. Die Göttinger halten den Osterodern bis heute die Treue. Gute Autos und nette Leute ziehen immer wieder andere Autos und nette Leute nach sich, sind die Gäste überzeugt. Das Fahrzeug kostet allerdings viel Geld, wenn man wenig selbst daran machen kann und es in schlechtem Zustand ist.

Steffan Kull gibt zu, kein Bastler an Kraftfahrzeugen zu sein - sein Fahrzeug ist deshalb ein gut erhaltener Oldtimer, der ohne viel Aufwand die Jahre übersteht. Doch nach Osterode kommen auch echte Schätze, die 100 000 oder gar 200 000 Euro wert sind.

Die Fahrtechnik solcher Oldtimer ist anders: Manches alte Fahrzeug verlangt Lenkkraft und Konzentration, auch Bremsen kann bedeuten, sich in den Sitz zu stemmen, sagt er heiter. Moderne Autos sind entspannter und leichter zu fahren. Es gibt „Haben und Fahren“, lacht Steffan Kull: Er freut sich am Besitz seines Fahrzeugs mehr, als es dauernd bewegen zu wollen. Oldtimer sind auch deshalb nur sehr selten im modernen Straßenverkehr unterwegs. Insofern ist es für viele Menschen nicht ganz so wichtig, dass Oldtimer noch keinen Katalysator haben und deshalb aus heutiger Sicht eher als „Dreckschleuder“ gelten. Andre Kuhlo erlebt durchaus, dass andere Autofahrer, die ihn in seinem langsameren Oldtimer überholen, mal lobend und zum Gruß den Daumen recken, weil ihnen das alte Gefährt ausnehmend gut gefällt. Steffan Kull wünscht sich einen alten Citroën - das wäre sein Traumauto.