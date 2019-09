Das Wort – schärfste Waffe der Polizei

Nach fast 15 Jahren als Leiter des Polizeikommissariats Osterode und fast 41 Dienstjahren wurde Polizeioberrat Hans-Werner Ingold am Freitag in den Ruhestand verabschiedet. Im Kreise zahlreicher Kolleginnen und Kollegen, vieler Freunde und Weggefährten sowie in Anwesenheit der Familie nahm Uwe...