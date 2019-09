Lapeka begeistert mit Schützenumzug

Ein voll besetztes Festzelt bei Kommers und Tanzabend, volle Straßen und ein kleiner, aber feiner Jahrmarkt: Am Wochenende wurde in Lasfelde, Petershütte und Katzenstein Schützenfest gefeiert. Höhepunkt war dabei der bunte Umzug am Sonntag, der mit einer Länge von etwa einem Kilometer an den vielen...