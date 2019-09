Polizei zieht drei Betrunkene aus dem Verkehr

Die Beamten der Polizei Osterode haben am Wochenende zwei betrunkene Autofahrer und einen alkoholisierten Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.

Demnach sei am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr ein 46-Jähriger angehalten und kontrolliert worden. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Anzeichen, die auf Alkoholkonsum hindeuteten. Ein Test ergab einen Wert von zwei Promille. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat. Kurz zuvor hatten die Beamten eine 49-Jährige in der Teichwiese angehalten, die während der Kontrolle einen „alkoholisierten Eindruck machte“, heißt es in der Pressemitteilung. Ein Test ergab einen Wert 1,1 Promille.

Bereits am Samstagnachmittag war der Polizei ein Radfahrer aufgefallen, der gegen 17 Uhr auf dem Fußweg in der Dörgestraße unterwegs war und ebenfalls einen „deutlich alkoholisierten Eindruck“ machte. Ein Test bestätigte die Vermutung: Der Radfahrer hatte „weit über zwei Promille“, so die Polizei. In allen Fällen wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der 46-Jährige muss sich zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.