Diebstahlserie? Vier Autos in einer Nacht aufgebrochen

Viel zu tun gab es für die Polizei Osterode in der Nacht von Montag auf Dienstag: Insgesamt vier Pkw-Aufbrüche sowie ein Aufbruchsversuch hatten die Beamten zu bearbeiten. Die bislang unbekannten Täter hatten es dabei auf Werkzeug abgesehen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Ein Geschädigter hatte sein Fahrzeug demnach in Osterode in der Lasfelder Straße auf einem Schotterparkplatz abgestellt. Bei dem Caddy schlugen die Täter die Heckscheibe mit einem unbekannten Gegenstand ein und entwendeten aus dem Innenraum zwei Werkzeugkisten samt Inhalt. Zwei weitere Fahrzeuge waren in Lasfelde auf dem Parkplatz einer Gaststätte abgestellt. Die Schließzylinder, die sich am Aufbau eines Pick-ups befanden, wurden geknackt, so dass die Rollläden geöffnet werden konnten. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Unbekannten eine Benzinmotorsäge. Anschließend versuchten die Täter durch die Heckscheibe in einen Daimler Transporter zu gelangen. Hier wurde wohl nichts entwendet.

In Bad Grund meldeten zwei weitere Geschädigte den Aufbruch ihrer Fahrzeuge. In der Clausthaler Straße wurde die Seitenscheibe eines Transporters zerstört und anschließend Werkzeug entwendet. Die Täter begaben sich weiter zur Oberen Harzstraße: Hier interessierten sie sich für einen MAN-Transporter. Nachdem das Fahrzeug gewaltsam aufgebrochen worden war, ließen die Täter einen Akkuschrauber, eine Hilti sowie eine Feinflex mitgehen, so die Polizei.

Aufgrund der Vorgehensweise sowie des Diebesgutes geht die Polizei Osterode nach ersten Ermittlungen davon aus, dass alle Straftaten vermutlich von den selben Tätern begangen wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10.250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen.