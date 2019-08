Falle auf dunklem Waldweg? Betrunkene wollen Männer ausrauben

Sie hatten eine Kundenveranstaltung der Volksbank besucht und traten, entsprechend in feinem Zwirn gewandet, den Heimweg an. Das war gegen 21.20 Uhr vergangenen Dienstag, es war schon dunkel. Doch dann nahm der bislang so beschauliche Abend für Vater (54) und Sohn (19) eine unerwartete Wendung. Auf...