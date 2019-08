Ein Festival für die Baukultur

Osterode. Samstag wurde in Osterode das DKKD vor viel Publikum eröffnet. Redner lobten das bürgerschaftliche Engagement, das dieses Festival ermöglichte.

Viel Lob gab es gestern für die Organisatoren des DenkmalKunst-KunstDenkmal-Festivals (DKKD) um Lutz Krätzschmar, Vorsitzender von Fachwerk-Kultur Osterode, das Samstagmittag auf dem Osteroder Martin-Luther-Platz vor viel Publikum eröffnet wurde und eine Woche prall gefüllt mit kulturellen Veranstaltungen, mit Konzerten, Ausstellungen bildender Künstler, Theater, Lesungen und anderem mehr einleitete. Hintergrund des Fachwerkfestivals in eine Aufwertung des Fachwerkbestandes der Innenstadt. 2017 hatten die Fünfeckstädte das Ereignis noch gemeinsam gefeiert, das in Osterode zu einem großen Erfolg wurde. Krätzschmar rief die Besucher dazu auf, in die Ausstellungen zu gehen.

Übereinstimmend würdigten, begleitet von den kurzweiligen Beiträgen des Großmauls (Theater der Nacht) Bürgermeister Klaus Becker, Landrat Bernhard Reuter und Schirmherr Dr. Roy Kühne (MdB) das große bürgerschaftliche Engagement, das hinter der Veranstaltung steht. Nur so und nicht ausschließlich mit Hilfe der Politik und Verwaltung, könnten derartige Veranstaltungen gelingen, sagte Reuter und thematisierte auch den Denkmalschutz, der nicht starr handeln dürfe, sondern im Dialog kompromissbereit sein müsse.

Er sei stolz auf den Fachwerkbestand, sagte Klaus Becker und zum DKKD: „Die Bürger der Stadt haben es geschafft, Osterode auf ein anderes kulturelles Niveau zu heben.“

Bis zum 24. August gibt es in Osterode also viel zu erleben, die zahlreichen Veranstaltungen mit nationalen und internationalen Künstlern sind in einem kompakten Flyer übersichtlich zusammengefasst.