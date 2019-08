Osterode. In Osterode wurde in ein Fahrzeug eingebrochen und ein schwarzer Aktenkoffer gestohlen. Der Sachschaden ist hoch.

In Osterode wurde in ein Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz eingebrochen. Laut Polizeimeldung wurde das Auto am Mittwoch gegen 21.45 Uhr in der Scheerenberger Straße abgestellt, am nächsten Morgen war die Scheibe der hinteren linken Tür eingeschlagen.

Aus dem Fahrzeug stahlen die Täter einen schwarzen Aktenkoffer mit diversem Inhalt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 8.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Telefonnummer 05522/508-0 entgegen.