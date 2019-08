Sportreporter Rolf Töpperwien bringt Überraschung nach Osterode

Osterode. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) und Rolf Töpperwien besuchen am Freitag das TR-Gymnasium in Osterode. Es soll eine Überraschung geben.

Prominenten Besuch erwartet das Tilman-Riemenschneider-Gymnasium in Osterode am Freitag, 16. August: Der Niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) und Sportreporter-Legende Rolf Töpperwien werden um 10.30 Uhr an der Schule eintreffen, allerdings in unterschiedlicher Mission.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne wird an einem Rundgang durch die Schule sowie an einer Projektvorstellung und an einem Austausch zum Senegal-Projekt teilnehmen (wir berichteten).

Kultusminister Hendrik Tonne (re.) mit den Schülern Hannes Lüdeke, Jane Krebs und Annekau Kunau. Foto: Tobias Rusteberg / Schule

Rolf Töpperwien, der als ehemaliger Schüler des Osteroder Gymnasiums im Sommer 1969 sein Abitur am TRG machte, will heute – 50 Jahre später – „im Beisein des Ministers für eine Überraschung sorgen“, wie „Töppi“ der Redaktion am Telefon verraten hat.