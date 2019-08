Im Stadtgebiet Osterode fuhr eine 22-Jährige in ein an der Straßenseite parkendes Auto.

Osterode. Eine 22-Jährige aus Osterode kam aus noch ungeklärtem Grund von der Straße ab und fuhr in ein parkendes Auto. Sie wurde verletzt.

Bei einem Unfall am Mittwochmittag in Osterode wurde ein Frau verletzt. Wie die Polizei informiert, fuhr die 22-jährige Frau aus Osterode im Kapellenweg in Richtung der Straße Im Strange.

Sie verlor aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem auf der linken Straßenseite abgestellten Pkw eines 54-jährigen Mannes aus Osterode.

Durch den Aufprall wurde die junge Frau leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 10.000 Euro.POL