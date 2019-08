Rotkehlchen auf Sommertour

Sie kennen keine Sommerpause: Jüngst gastierten die Original Harzer Rotkehlchen beim Sommerfest im Altenheim „Haus Elisabeth“ in Wollbrandshausen. Bei schönem Wetter erfreuten sich über 250 Gäste und Zuschauer an der Zwergen, den Hexen und den vielen Liedern der Gruppe aus Riefensbeek-Kamschlacken. Es ist immer wieder eine Freude, wenn Jung und Alt sich an der Musik und am vielseitigen Programm der Original Harzer Rotkehlchen erfreuen. Die nächsten Auftritte der Original Harzer Rotkehlchen sind in Hahnenklee beim Musikantentreffen und im Theater der Nacht in Northeim, ein Auftritt zusammen mit den Weltrekord-Hexen.

