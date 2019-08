Mit Traktoren und Freischneidern ausgerückt

Mit Traktoren und Freischneidern rückten die Mitglieder des Harzklubs zu ihrem vorerst letzten Arbeitseinsatz in diesem Jahr aus. Es wurden Wegeschilder gesetzt, Bänke und Tische, die vorher gefertigt wurden, aufgestellt. Sitzgruppen und Grillplatz von hohem Gras befreit. Dem Campes-Brunnen aus dem 19. Jahrhundert wurde neues Leben eingehaucht. Er wurde von innen abgedichtet, von außen verputzt und ein neues Dach aufgesetzt. Die Restarbeiten, eine Trockenmauer werden bei besserem Wetter vollendet. Der Gerhards-Brunnen an der B498 wurde ebenfalls erneuert und aufgestellt. Das Landesforstamt hat Material und Werkzeug bereit gestellt. Die fleißigen Helfern entspannten sich nach getaner Arbeit in einer Hütte bei Gegrilltem und Getränken.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder