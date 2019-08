Spenden für ALS-Kranke gesammelt

Osterode . Bettina Niehus-Wode hatte am letzten Geschäftstag ihres Blumenladens in Schwiegershausen Spenden gesammelt.

Am 28. August trainieren die ALS-Runners für den Harzer Hexentrail. Es ist die Generalprobe für einige Rollifahrer, die ihr Team während des Events ein Teilstück begleiten. Danach werden die Runners eine Spende von Bettina Niehus-Wode entgegennehmen. Diese hatte Ende Juni ihren Blumenladen in Schwiegershausen aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben. Am letzten Geschäftstag sammelte sie Spenden für ALS Erkrankte. Viele Schwiegerhäuser und andere Menschen aus der Umgebung waren dabei. Am Ende des Tages stand eine Gesamtsumme von 1935 Euro zu Buche, die zur Hälfte (967,50 Euro) an den ALS-mobil und ALS-Alle Lieben Schmidt aufgeteilt wird.