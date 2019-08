Maren Katja Drews stellt sich zur Wahl als Bürgermeisterin

Jetzt ist es amtlich: Zur Bürgermeisterwahl in Osterode am Harz werden eine Kandidatin und zwei Kandidaten antreten. Der Stadtwahlausschuss hat alle eingereichten Wahlvorschläge in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch einstimmig zugelassen.

Neben Jens Augat (SPD) und Andreas Röthke (CDU) bewirbt sich die 51-jährige Osteroderin Maren Katja Drews als Einzelwahlvorschlag um das Amt. Ihre Partei Goldene Mitte befindet sich laut Internetauftritt in Gründung. Für ein Gespräch war sie bislang nicht zu erreichen.

Die Wahl findet am 15. September statt. Sollte keiner der Kandidaten an diesem Tag die absolute Mehrheit erreichen, ist eine Stichwahl erforderlich. Diese würde zwei Wochen später, also am 29. September, stattfinden.