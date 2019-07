Freiheiter feiern das Eseltreiberfest

Das Eseltreiberfest in Freiheit erfreut sich großer Beliebtheit: Auch im vergangenen Jahr kamen viele Besucher zu den Feierlichkeiten an die ehemalige Grundschule im Osteroder Ortsteil Freiheit.

Das Eseltreiberfest, das im Ortsteil Freiheit am Samstag, 3. August, ab 14 Uhr gefeiert wird, wirft seine Schatten voraus. Vor fünf Jahren hatten die vier in der ehemaligen Grundschule in Osterode-Freiheit untergebrachten Vereine beschlossen, den Tag der offenen Tür aus dem November in den Sommer zu verlegen und damit den Freiheiter Einwohnern die Möglichkeit zu bieten, zum Gedankenaustausch bei Kaffee und Kuchen auf dem ehemaligen Schulhof zusammen zu kommen.

Dieser Gedanke kam bei den Einwohnern gut an: Das Fest wurde gleich beim ersten Mal ein voller Erfolg. Viele Gäste folgten der Einladung. Die angebotenen Plätze waren schnell vergeben und man musste noch während des Festes Tische und Stühle aufstellen, um den zahlreichen Besuchern eine Sitzmöglichkeit zu bieten.

Örtliche Historie war Namensgeber

Für die Namensgebung sorgten dann die Verantwortlichen der Heimatstube Freiheit: Sie gaben der Veranstaltung den Namen „Eseltreiberfest“ mit Blick auf die historischen örtlichen Begebenheiten. So waren in früheren Jahren viele Fuhrleute mit ihren Eseln im Osteroder Ortsteil Freiheit beheimatet.

In diesem Jahr feiert der DRK-Ortsverein Freiheit sein 100-jähriges Bestehen. Das sei Anlass, im Rahmen des Eseltreiberfestes „etwas mehr zu veranstalten“, sagen die Organisatoren. Es wird eine große Tombola geben, bei der jedes Los gewinnt. Der Erlös aus dem Losverkauf kommt der Kindertagesstätte Freiheit zugute. Für die musikalische Unterhaltung konnte das Südharzer Akkordeon-Ensemble gewonnen werden. Zusätzlich steht die Vergabe des Bremkepokals als ein Programmteil auf dem Plan. Auch für Spiel und Spaß ist gesorgt – etwa mit Yakkolo, bei dem auch Preise auf die Gewinner warten. Für die Kinder steht eine Hüpfburg zur Verfügung.

Getränke, Kaffee und Kuchen werden genauso wie Gegrilltes und Fischbrötchen angeboten. Der Eintritt zu dem Fest ist frei. Interessierte können auch die ehemalige Schule besichtigen.

Im Rahmen der vorbereitenden Maßnahmen für das Fest standen in den vergangenen Tagen auch Reinigungs- und Gartenarbeiten auf dem ehemaligen Schulhof an. Die Ortsbürgermeisterin Helga Steinemann ließ es sich nicht nehmen, zusammen mit Horst Lossie, Horst Kohlrausch, Sigrid Hogreve, Günter Steinemann und Holger Breuwers vor Ort aufzuräumen. „Nun hoffen die vier Vereine, dass ihre Vorarbeit in und an der ehemaligen Grundschule dazu beitragen wird, dass viele Einwohner zum Eseltreiberfest kommen und einen schönen Nachmittag verbringen“, heißt es vonseiten der Veranstalter.