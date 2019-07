Vier Buchstaben werben auf dem Kornmarkt fürs DKKD-Festival

Nun stehen sie auf dem Kornmarkt vor der Deutschen Bank: die vier großen Buchstaben des Denkmalkunst-Kunstdenkmal Festivals. Gefertigt von der französischen Berufsschulklasse, der städtischen Jugendwerkstatt sowie drei städtischen Mitarbeitern dienen sie nun als Botschafter für das Festival im August. Im leuchtenden Orange sollen die Buchstaben Einheimische sowie Besucher dazu einladen, sich mit ihnen fotografieren zu lassen und so für das Festival zu werben. Dabei können die Buchstaben auch direkt erklommen werden, denn die Erschaffer wollen, dass die markanten Buchstaben „benutzt“ werden, heißt es vonseiten der Stadt.

Wer die Fotos in den Sozialen Medien teilt, kann seine Posts mit den Hashtags #dkkdoha #dkkdoha2019 oder #kunstkuesstfachwerk versehen und sich so mit der gesamten Community verbinden. Wer weitere Informationen zum DKKD-Festival sucht, findet diese in den Programmheften zum Denkmalkunst-Kunstdenkmal-Festival, die seit kurzem in der Touristinformation der Stadt Osterode ausliegen.

Neben Kurzportraits der Künstler finden sich Informationen zur Eröffnung, zu Angeboten für Kindern und zu Workshops für Groß und Klein, sowie eine Übersicht über die Standorte der Häuser darin. Außerdem ist dort eine Übersicht über alle Sponsoren aufgeführt, die neben den Hauptsponsoren Harz Energie, Sparkasse Osterode, Kamax, Wirtschaftsbetrieben der Stadt Osterode, Landschaftsverband Südniedersachsen und der Stadt Osterode dieses Festival erst möglich gemacht haben. Noch sind limitierte Dauerkarten in der Touristinformation sowie samstags auf dem Wochenmarkt am Infostand erhältlich.