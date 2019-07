Osterode: Diebe brechen in Wohnhaus ein

Bislang unbekannte Täter brachen vergangene Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Wohnhaus im Quellenweg in Osterode ein. Das berichtete die Polizei am Montag.

Die Diebe öffneten demnach gewaltsam die Eingangstür des unbewohnten Einfamilienhauses. Die Täter betraten dann die Räume im Kellerbereich und begaben sich anschließend in das Erdgeschoss sowie in die erste Etage. Hier wurden die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht geklärt werden, so die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich zwischen 23.55 und 0.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen. pol