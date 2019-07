Teckelwanderung fiel ins Wasser

Göttingen . Da der Wettergott es nicht allzu gut meinte mit der DTK Gruppe Ambergau, kehrte man am Seeburger See gemütlich ein zum Klönen.

Die jährliche Teckewanderung führte die DTK Gruppe Ambergau mit Mitgliedern, Familienangehörigen und Freunden an den Seeburger See. Leider machte der Wettergott einen Strich durch die Rechnung. So kehrte man im Wellenreiter ein. Danach war doch noch ein kurzer Spaziergang möglich. Die Veranstaltung klang bei Kaffee und Kuchen aus.