Im Liethweg in Osterode kam es am Donnerstag zu einem Wasserrohrbruch.

Osterode. Am Donnerstagnachmittag kam es im Liethweg in Osterode zu einem Wasserrohrbruch. Obere Harzstraße und Friedrich-Ebert-Straße wurden gesperrt.

Wasserrohrbruch in Lerbach: Straßenzüge gesperrt

Am Donnerstagnachmittag kam es im Liethweg in Lerbach zu einem Wasserrohrbruch. Darüber informierte auf unsere Nachfrage hin ein Sprecher der Polizei. Der Schaden sei an einer Hauptwasserleitung aufgetreten.

Für die Reparaturarbeiten mussten auch die Friedrich-Ebert-Straße und die Obere Harzstraße zeitweilig gesperrt werden. Die Arbeiten der Harz Energie im Liethweg dauern vermutlich bis in den Abend an.