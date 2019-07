Osterode setzt auf insektenfreundliche Wiesenflächen

Osterode. Rasenflächen an mehreren Stellen der Stadt Osterode werden nicht mehr gemäht. Stattdessen sind blühende Wiesen an mehreren Standorten entstanden.

An zwei Stellen in der Stadt sind die Rasenflächen nicht mehr wie gewohnt abgemäht worden, sondern zeigen eine bunt blühende Wiese. Dazu hat sich die Stadt Osterode gemeinsam mit der NABU-Ortsgruppe Osterode ab diesem Jahr bewusst entschieden, um den Insekten in der Stadt ein Stück Heimat zurückzugeben, schreibt die Stadt Osterode in einer Pressemitteilung.

Die Fläche an der Bleichestelle zeigt sich als mit Wildkräutern gemischte Rasenfläche, der Spazierweg am Schwimmbad Aloha als blühende Sommerwiese. Für die notwendige Verkehrssicherheit werden die Randstreifen weiterhin gemäht. Als zweites Projekt wurde eine Feldhecke mit Blühstreifen in der Schlesischen Straße angelegt. Diese Bepflanzung hat das Land Niedersachsen gefördert.

Eine Arbeitsersparnis für die Mitarbeiter im Bauhof gebe es dadurch allerdings nicht, da sich der Aufwand nur verlagert, heißt es weiter vonseiten der Stadt. Die Wiesen werden nun einmal im Jahr abgeerntet. Dazu wird der Bereich gemäht und die Mahd für mehrere Tage zur natürlichen Samenernte auf der Fläche bleiben. Erst danach wird die Mahd entsorgt. In den nächsten Jahren sollen weitere sogenannte Öko-Nischen in der Stadt entstehen. Ob Flächen auf den städtischen Friedhöfen geeignet sind wird ebenfalls geprüft.

„Natürlich sind alle Einheimischen eingeladen, sich auf ihren Grundstücken ebenfalls kleine insektenfreundliche Oasen zu schaffen. Tipps und Tricks dazu erhalten Sie beim NABU“, so die Stadt.