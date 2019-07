Mit dem Doppeldecker in den Solling

In Förste stoppte vor dem Dreschschuppen ein Doppeldeckerbus, der 1984 vom Band lief und so lange in Berlin Touristen durch die Straßen kurvte, bis Kevin Schwarz ihn erwarb, um damit auch Tagesfahrten anzubieten. Und genau so eine wollten 41 Frauen MTV Förste machen. Sie wollten in den Solling gebracht werden, um dort die Besichtigung eines Kräuter- und Kakteengartens und eine Kaffeepause zu genießen. Der Fahrer, der sein Akkordeon mitgenommen hatte, sorgte beim Halt für beste Stimmungsmusik. Das Wetter hatte sich ebenfalls von der besten Seite gezeigt.

