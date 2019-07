Polizei stoppt Alkohol- und Drogenfahrten

Osterode. Die Beamten der Polizei Osterode beendeten in der Nacht zum Sonntag gleich zwei Fahrten unter Einfluss von Drogen und Alkohol.

Die Beamten der Polizei Osterode beendeten in der Nacht zum Sonntag gleich zwei Fahrten unter Einfluss von Drogen und Alkohol. So wurde ein 54-Jähriger gegen 2.50 Uhr in der Eisensteinstraße angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten sowohl Alkoholgeruch als auch neurologische Auffälligkeiten bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,71 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Nur kurze Zeit später, gegen 3.30 Uhr, kontrollierten die Beamten einen 18-jährigen Autofahrer in der Lasfelder Straße. Auch hier stellten die Beamten „eine Beeinflussung des Fahrzeugführers durch Betäubungsmittel“ fest, wie es im Polizeibericht heißt.

Im Herzberger Krankenhaus wurde dem jungen Fahrer eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurden eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige sowie eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Dem 18-Jährigen wurde zudem die Weiterfahrt untersagt. pol/nza