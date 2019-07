Clausthal-Zellerfeld Der Biker rutschte in einer scharfen S-Kurve vor Clausthal-Zellerfeld in die Leitplanke.

Leicht verletzt wurde am späten Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L241 zwischen Osterode und Clausthal-Zellerfeld. Der Biker rutschte in einer scharfen S-Kurve gegen die Leitplanke. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro, schätzt die Polizei.