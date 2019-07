Partnerstädte Osterode und Armentières treiben Klimaziele voran

Die Stadt Osterode und ihre Partnerstadt Armentières haben sich auf Ziele im Sinne der Nachhaltigkeit geeinigt. „Damit hat die Partnerschaft eine neue Ebene erreicht“, bestätigten die Delegationsteilnehmer, die jüngst die Partnerstadt im Rahmen der Städtepartnerschaft besuchten.

Nachdem bereits im März erste Gespräche zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen und einer möglichen Umsetzung auf kommunaler Ebene in Osterode geführt wurden, konnten die Gespräche nun erfolgreich fortgesetzt werden. Die sechsköpfige Delegation aus Osterode tauschte sich mit den Partnern in Armentières über verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu kommunalen Problemen im Rahmen des Klimawandels aus und strebt zukünftig eine noch engere Zusammenarbeit zur Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten an.

Um ihren Willen zu bekräftigen, unterzeichneten beide Bürgermeister eine gemeinsame Erklärung zur Einhaltung der Ziele aus der Agenda 2030 und der Zusammenarbeit, um diese Ziele zu erreichen.

Am Rande des Treffens wurde Osterodes Bürgermeister Klaus Becker mit der goldenen Stadtmedaille der Stadt Armentières geehrt und gleichzeitig verabschiedet. Er hat in seiner Amtszeit die Städtepartnerschaft aktiv gelebt und mit neuen Inhalten gefüllt, von denen die zukünftigen Akteure profitieren werden.