Ein 18-Jähriger wurde am Montag bei einem Verkehrsunfall in Dorste verletzt. Darüber informiert die Polizei. Ein 36-Jähriger war demnach am Morgen auf der Hüttenfeldstraße in Richtung B241 unterwegs und übersah im Kreuzungsbereich das Fahrzeug des 18-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Schaden: 10.000 Euro.