Unfall in Osterode: Autos kollidieren auf Kreuzung

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Northeimer Straße/B241 in Osterode wurde eine 52-jährige Frau leicht verletzt. Von der Abfahrt der Schnellstraße B243 kommend habe sie nach links in Richtung Dorste abbiegen wollen und dabei einem von dort kommenden Kastenwagen die Vorfahrt genommen, informierte ein Sprecher der Polizei Herzberg. Es kam zur Kollision.

Die Fahrerin habe angegeben, zu glauben, dass der Wagen abbiegen werde. Der 38-jährige Fahrer des zweiten Unfallfahrzeugs blieb unverletzt. Insgesamt entstand an beiden beteiligten Pkw ein Schaden von etwa 20.000 Euro. 12 Einsatzkräfte der Feuerwehr Osterode waren am Unfallort.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Osterode, Telefon 05522/5080, zu melden.